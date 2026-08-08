美国科技巨头苹果公司发布中文指南，称符合条件的中国大陆Mac用户可将中国科技巨头阿里巴巴人工智能（AI）大模型千问（Qwen），接入Siri语音助手和“写作工具”。

据路透社报道，用户启用千问后，可通过Siri获得更详细的回复，包括分析照片和文件；“写作工具”也可调用千问，根据文字描述生成文本或图像。

千问是阿里巴巴推出的生成式AI模型系列，可根据用户提示生成文字和图像，以及分析文件、照片等内容。

这项扩展功能适用于运行macOS 26.6或更新版本，并符合中国市场特定条件的Mac。用户须主动启用相关功能，并登录千问账号。苹果指南也规定，阿里巴巴不得使用用户提交的相关资料训练或改进旗下模型。

报道称，这项安排有望帮助苹果加强在中国AI个人电脑市场的竞争力。随着联想等本土厂商推广自主研发的AI功能，苹果在中国的市场份额持续下滑。

市场研究机构Omdia数据显示，今年第一季，Mac在中国大陆的出货量同比下降9%，至约80万台，个人电脑市场份额为9%；联想和华为的市场份额则分别为31%和16%。

目前，联想已将“天禧”个人智能体作为AI个人电脑战略的核心，华为也正把AI功能逐步融入鸿蒙操作系统生态。

通过将千问接入Siri和“写作工具”，苹果可在符合中国监管要求的情况下，提供更强大的文件与图像处理及内容创作功能，同时继续掌控Mac的用户界面。对阿里巴巴而言，与苹果内置软件整合，也有助千问扩大在自有应用和云服务以外的覆盖范围。

阿里巴巴此前曾称，千问将被整合到苹果在中国市场的iPhone、iPad、Mac和Vision Pro版“Apple智能”中。不过，苹果最新发布的指南仅涵盖Mac。

阿里巴巴本周发布拥有2.4万亿参数的Qwen3.8-Max，并称这是公司迄今能力最强的模型。苹果的指南未说明Mac扩展功能将采用哪一款千问模型。