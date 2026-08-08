（北京综合讯）中国前财政部长楼继伟星期六（8月8日）在北京出席全球财富管理论坛，就中国存量资产盘活课题发言，打破近日有关他被捕的传言。

75岁的楼继伟在2013年至2016年担任中国财政部长，卸任后担任全国社保基金理事会理事长、十三届全国政协常委、外事委员会主任等职务。2023年退休后，他仍担任非官方国际交流平台“全球财富管理论坛”理事长。

全球财富管理论坛星期六在微信公众号发布的文章显示，楼继伟当天出席在北京召开的“地方国有存量资产盘活进展、难点与策略”研讨会，并作总结发言。

楼继伟发言时指出，面对中国国内生产总值（GDP）平减指数阶段性承压走低、财政维持紧平衡格局压力持续攀升、税收结构以间接税为主体、税收收入增速显著弱于名义GDP增速等多重现实约束，国有存量资产盘活并非短期应急手段，而是一项须要常态化、长效化推进的重点工作。

楼继伟也回顾了国有银行股份制改革历程，指历史上遗留的资产估值、债务处置等问题错综复杂，最终通过清理重组、引入战略投资者、建立特别共管账户等务实方式逐步化解；面对历史遗留问题时要立足现实、着眼未来，以务实举措推动问题的解决。

上月底，中国境外社媒开始流传楼继伟被逮捕的消息。有观点认为，楼继伟此次公开露面具有辟谣意味。

楼继伟被视为主张市场经济的改革代表人物之一，也是财税改革的关键推动者。他以直言著称，一些针对中国经济的评论曾引发争议。

例如，楼继伟2019年3月出席全国政协会议期间，曾批评“中国制造2025”战略“说得很多，做得很少”，是浪费公帑。

2021年，楼继伟批评中国反映经济负面变化的数据不足，使得政府难以评估经济发展面临的需求收缩、供给冲击、以及预期转弱这三重压力。