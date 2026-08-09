“陈六使中华语言文化教授基金”公开演讲系列今年邀请学者王斑教授，审视“东西方文明永远无法相遇”这一论述，重新思考不同文明如何求同存异、增进理解。

王斑是美国斯坦福大学东亚语言与文化系暨比较文学系威廉·哈斯中国研究讲席教授，长期从事比较文学、中国美学、创伤与记忆等研究。

此次远道而来，王斑将以“文明冲突和世界大同”为题发表演讲，阐述人们应如何重新审视东西方文明之间的关系。

演讲将从“东方与西方永远无法相遇”这一广为流传的论述切入。王斑认为，这种观点源自“文明冲突论”，将文明视为静态、封闭的秩序，甚至是深植于民族身份中的DNA，因而预设不同文明间难以相互理解。

但王斑将提出另一种理解文明的视角：文明并非一成不变的标签，而是在具体历史语境中，经由交流、碰撞、误读、翻译和重塑而不断演变。

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他认为，东西方文明不能被简单概括为彼此对立的两端，两者既有差异，也有相通之处。正因如此，不同文明才可能增进理解，使“天下大同”的理想成为可能。

王斑拥有横跨中西的学术背景。他早年毕业于北京外国语大学，获英国文学学士和比较文学硕士学位，上世纪80年代后期赴美深造，并于1993年获加州大学洛杉矶分校比较文学博士学位。

王斑擅长以文学理论、东西比较文学等跨学科视角研究中国文学、文化和思想。例如，《历史的崇高形象：二十世纪中国的美学与政治》融合比较文学等方法，探讨美学如何介入文化危机、性别政治和意识形态建构；《过去的启迪：现代中国的创伤、记忆与历史》则考察中国知识分子如何面对全球化浪潮的社会震荡。

“陈六使中华语言文化教授基金”公开演讲系列由南洋理工大学人文学院中华语言文化中心、南洋大学毕业生协会和《联合早报》联办。演讲以华语进行，入场免费，报名额满为止。讲座与报名详情如下：

日期 :2026年9月13日（星期天）

时间 :下午3时至4时30分

地点 : 报业中心礼堂

1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapore 318994

报名: https://zb.sg/tls2026