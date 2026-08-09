新疆赛里木湖景区员工殴打旅游车司机事件造成恶劣影响，当地已要求4A级及以上景区自驾服务费均改为按车收费。

据新华社报道，为持续优化旅游环境，更大力度惠及广大游客，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅联合有关部门指导全区4A级及以上涉收取自驾服务费的旅游景区，对收费模式和标准作出优化调整，全部按车收费。

根据不同车型（以机动车行驶证核定载人数为准），五座及以下价格均不超过120元（人民币，下同，约23新元）/车，六至七座不超过180元/车，八至19座不超过300元/车，20座及以上不超过600元/车。

因票务系统需调整升级，原按人收费调整为按车收费的景区，新方案不晚于8月20日0时起执行，新方案开始实行前为过渡期，过渡期内价格均不超过30元/人；原按车收费的景区，新方案不晚于8月12日0时起执行，不设过渡期。各景区新方案将于近期向社会发布。

新疆维吾尔自治区、博尔塔拉蒙古自治州联合工作组8月3日在博尔塔拉蒙古自治州政府官网发布通报，赛里木湖景区7月23日发生工作人员殴打旅游车司机事件，造成恶劣影响。涉事七人被行政拘留和罚款，赛里木湖文化旅游投资集团有限公司董事长被免职。