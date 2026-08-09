中共政治局7月底进行集体学习聚焦国防和军队现代化。中国国防部表示，国防和军队现代化是机械化信息化智能化融合发展的现代化，中国军队将加快先进战斗力有效供给，逐步构建智能化军事体系；加强作战能力体系集成，扎实推进练兵备战。

据中国国防部官网消息，国防部新闻发言人陈曦星期五（8月7日）就近期涉军问题发布消息。

陈曦表示，中共总书记习近平在集体学习上的讲话，深刻阐述了高质量推进国防和军队现代化的重大意义，回答了高质量推进国防和军队现代化一系列带方向性、根本性、全局性的重大问题，进一步激励全军官兵推动基本实现国防和军队现代化取得决定性进展，加快把解放军建成世界一流军队。

他指出，国防和军队现代化，是为实现中华民族伟大复兴提供战略支撑的现代化，是机械化信息化智能化融合发展的现代化，是永葆人解放军性质宗旨本色的现代化。

陈曦表示，全军始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，坚持和加强中共对军队的绝对领导，全面落实新时代政治建军方略。

他表示，全军也将加快先进战斗力有效供给，逐步构建智能化军事体系；加强作战能力体系集成，扎实推进练兵备战；加强军事治理，调动军地各方力量，凝心聚力推动国防和军队现代化行稳致远，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强战略支撑。

此前，中共政治局7月30日下午进行第27次集体学习，聚焦高质量推进国防和军队现代化。习近平在主持学习时强调，“十五五”（2026年至2030年）时期，要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代强军思想，强化政治引领，深化创新发展，高质量推进国防和军队现代化，如期实现建军百年奋斗目标。

习近平也要求推动基本实现国防和军队现代化取得决定性进展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强战略支撑。

习近平指出，高质量推进国防和军队现代化，根本指向和检验标准始终是战斗力。要加强无人智能技术军事应用，深化网络信息体系建设运用，逐步构建智能化军事体系。要加强作战能力体系集成，搞好实战化检验评估，扎实推进练兵备战，有效捍卫国家主权、安全、发展利益。