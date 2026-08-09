中国量化对冲基金在7月份遭遇重挫，与人工智能相关的股票大幅下跌，导致部分基金今年以来的收益转为负值，另一些基金的表现也仅略好于股票基准指数。其中，由中国AI企业深度求索（DeepSeek）创始人梁文锋旗下对冲基金管理、且被该数据机构追踪的九只产品，上月跌幅均超过20%。

据上海朝阳永续信息技术股份公司统计，中国的纯多头量化基金上月平均亏损17%。在该机构追踪的1300多只产品中，仅有4%实现正收益。

数据显示，由梁文锋旗下对冲基金管理、且被该数据机构追踪的九只产品，上月跌幅均超过20%。截至目前，其中除一只外，其余产品今年以来均处于亏损状态；唯一仍实现正收益的基金，今年以来的涨幅也仅为0.04%。

彭博社星期五（8月7日）分析，这些数据反映出，上月全球AI概念股暴跌给中国量化基金造成了广泛冲击。这轮抛售一度将美国公司Situational Awareness推向困境，也令全球多家对冲基金蒙受损失。随着投资者争相抛售股票，中国市场的中证1000指数下跌近20%。

中国量化基金迎来这场“考验时刻”前，曾经历多年高速扩张。随着指数增强策略成为中国富裕投资者资产配置中的热门选择，整个量化基金行业的资产管理规模已突破2.6万亿元人民币（4926亿新元）。

这类策略的表现通常以其创造的阿尔法（alpha，即超额收益）来衡量，也就是基金经理的投资回报能够超过市场基准指数多少。然而，对许多中国量化基金而言，7月份的大跌实际上已经抹去了今年以来积累的超额收益。

这也引发了一个问题，即面对如此剧烈的市场波动，近期才进入这一领域的新投资者是否愿意继续坚守。

私募基金销售机构深圳市金斧子基金销售有限公司资深销售经理李毅表示，尽管今年上半年量化基金吸引了行业大部分资金流入，但一旦超额收益收窄甚至转为负值，投资者的质疑很快就会重新出现。

他表示，资深客户相对更加冷静，因为他们以前经历过类似情况，但新进入的投资者正变得越来越焦虑。