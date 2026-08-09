中国和印度时隔两个月再次举行边境事务磋商和协调工作机制会议，同意保持外交军事渠道沟通，共同维护边境地区和平安宁。

据中国外交部官网上周五（8月7日）消息，中国外交部边界与海洋事务司司长侯艳琪上周四（6日）同印度外交部东亚司联秘高士（Sujit Ghosh）在印度新德里，共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制第36次会议。两国外交、国防、内政、移民等部门代表参加。

此前，侯艳琪和高士今年5月27日才在北京共同主持第35次会议。

中国官方通稿指出，中印双方在上周四的会上本着坦诚、友好态度开展建设性对话，就进一步落实中印边界问题特别代表第24次会晤（于2005年8月19日在印度新德里举行）共识深入交换意见，同意共同筹备好中印边界问题特别代表第25次会晤。

双方并讨论了划界、边境管控、机制建设、跨境合作等议题。双方同意保持外交军事渠道沟通，共同维护边境地区和平安宁。

中国外长王毅7月22日在菲律宾马尼拉会见苏杰生时指出，中印两国领导人过去两年在俄罗斯喀山、中国天津会晤，一致认为中印是合作伙伴而非竞争对手，互为发展机遇而不是威胁，引领中印关系走上改善发展正轨。

王毅说，在双方共同努力下，两国机制性交往逐步恢复，边境地区保持和平安宁，双边贸易额再创新高，这些成果来之不易，应当倍加珍惜。

王毅表示，中国愿同印度密切高层交往，加强经贸、媒体、人文等领域合作，妥善处理敏感问题。

据印度外交部官网消息，苏杰生在会面时说，边境地区的和平与安宁显然是关系正常化的前提，自2024年10月印中领导人会晤以来，双方一直致力于确保这一重要目标的实现，“这需要我们持续关注，必须全力支持和大力推动相关机制的正常化”。

中印关系在两国2020年爆发边境冲突后陷入持续多年的紧张，中国一度限制化肥、稀土磁铁和隧道掘进机对印度的出口。

两国领导人2024年10月会面后双边关系开始缓和，除了恢复直航，新德里也自2024年10月起加快中国专业人士商务签证的审批。两国并于8月1日恢复边境贸易，结束长达六年的中断。