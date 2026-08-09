中国7月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）环比均下降。

据中国国家统计局网站，7月份，受国际输入性因素影响，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.5%，扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。

国际市场价格波动影响中国国内汽油价格下降10.7%，降幅比上月扩大5.8个百分点。食品价格与上月持平，低于季节性水平0.6个百分点。

暑期出行需求增加，旅行社收费、宾馆住宿、飞机票、交通工具租赁价格分别上涨7.2%、6.5%、4.2%和3.6%

PPI方面，中国国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，PPI环比下降0.7%，同比上涨3.5%，同比涨幅比上月回落0.6个百分点。

输入性因素影响相关行业价格下行。石油开采、精炼石油产品制造、有机化学原料制造价格分别下降11.8%、8.4%和4.2%；有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业价格分别下降2.1%和1.7%。

另外，7月份高温、雨水及台风天气较多，建筑项目施工进度放缓，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降0.8%和0.5%；水力发电、风力发电增加，价格分别下降10.3%和3.9%。

数据也显示，新动能成长壮大，人工智能、高端装备、新材料等领域蓬勃发展，智能无人飞行器制造、碳素新材料、船舶及相关装置制造价格分别上涨2.5%、0.4%和0.3%。