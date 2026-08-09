新加坡星期天（8月9日）庆祝建国61周年，中国国家主席习近平、国务院总理李强、外长王毅当天分别向尚达曼总统、黄循财总理、维文外长发贺电。习近平表示高度重视中新关系发展，愿同尚达曼一道努力，增进战略沟通，引领中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系不断迈上新台阶。

据新华社报道，习近平星期天致电尚达曼，祝贺新加坡共和国成立61周年。

习近平指出，建国61年来，新加坡经济社会发展取得令人瞩目的成就。中国和新加坡互为友好近邻。“我高度重视中新关系发展，愿同尚达曼总统一道努力，增进战略沟通，引领中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。”

李强在发给黄总理的贺电中表示，建国61年来，新加坡发展成就斐然。中国愿同新加坡共同努力，加强发展战略对接，拓展互利合作，维护多边主义和自由贸易，为两国各自发展提供助力。

王毅则在发给维文的贺电中表示，近年来中新关系取得积极进展。“我愿同维文外长一道，落实好两国领导人重要共识，推动中新全方位高质量前瞻性合作，加强在国际地区事务中的协调配合，推动构建更加公正合理的全球治理体系，为地区乃至世界和平繁荣作出积极贡献。”