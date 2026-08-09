中国南水北调中线工程累计向北方调水突破800亿立方米，惠及河南、河北、天津、北京近1.18亿人，为沿线27座大中城市243个县市区经济社会发展，提供有力的水资源支撑。

新华社引述中国南水北调集团上周五（8月7日）透露上述数据。

作为南水北调工程的一部分，南水北调中线工程是中国一项解决北方水资源短缺的特大型重大战略水利工程，于2014年12月12日正式通水，通过全长1432公里的总干渠，源源不断地从长江最大支流汉江、位于河南省和湖北省界处的丹江口水库调水，输送到中国北方。

据报道，通水近12年来，南水北调中线工程充分发挥优化水资源配置、保障民众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环等作用，为保障中国水安全提供坚实支撑。

工程通水以来，供水量稳步增长，受水区范围不断扩大，供水格局实现根本性改变。北京中心城区用水中“南水”占比近80%，天津主城区几乎全部用水来自南水北调，河北受水人口约占全省总人口的70%。受水区各地持续推进城乡供水一体化，显著改善农村居民饮水条件。

水质方面，南水北调中线水质稳定达到地表水Ⅱ类及以上标准，为沿线居民带来好水、活水，对水质极为敏感、素有“水中大熊猫”之称的桃花水母近年来频繁出现。中国将地表水干净程度分为五个等级中，地表水Ⅱ类为第二最干净，相当于一等一的饮用水源。

通过生态补水，华北地区地下水水位长期下降趋势得到根本性扭转。滏阳河、七里河、滹沱河等50条河流全线贯通，永定河连年保持全线有水，华北地区河湖水生态环境持续改善。

此外，南水北调中线工程增强了受水区水资源承载能力，为抗旱保灌、守护粮食安全提供了关键水源支撑，同时为城市发展、产业布局优化提供了广阔空间。

工程运行管护方面，核心技术实现自主可控。全线布设10万余支安全监测测点仪器、5000余个监测数据采集设备。当局打造数字孪生输水调度系统，也在安全监测、防洪度汛、冰期输水等场景中发挥实效。