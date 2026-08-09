中东冲突及霍尔木兹海峡运输受阻持续，加剧能源危机之际，中国海油星期天（8月9日）宣布，中国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田一期开发项目全面投产，日产油气当量超5200吨。

据新华社、中新社报道，渤中19-6气田位于渤海中部海域，探明天然气地质储量超2000亿立方米，探明石油液体地质储量超2亿立方米，是中国东部最大的海上气田。目前气田日产气量达350万立方米，已累计产气超28亿立方米，为京津冀及环渤海地区提供天然气供应。

渤中19-6气田埋藏深度超过5000米，油气藏分布广阔但类型复杂。储层温度最高达204摄氏度，地层硬度超过常规碳钢。

中国海油技术团队相继突破极硬地层钻井工艺、抗高温钻井液体系等四项关键技术，成功实施全球首次太古界潜山地层分支井作业。

太古界潜山地层主要由极其坚硬的太古宙变质岩（结晶岩）构成，埋深通常在3500至7000米之间。这类地层具有岩性复杂、非均质性强和裂缝密集等特征。

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中国海油天津公司工程技术作业中心负责人介绍，一期开发项目成功实施6000米以上超深井10口，创下渤海油田开发项目超深井井数记录，项目钻井作业平均井深超5500米。

据悉，渤中19-6气田所在的渤海油田，今年上半年累计生产油气突破2100万吨，再创历史新高。渤中19-6气田二期开发项目钻井工程并已全面启动。