今年上半年，德国对中国的贸易逆差扩大，尽管中国仍是德国最大的贸易伙伴。

据路透社报道，德国联邦外贸与投资署（GTAI）星期天（8月9日）公布的初步数据显示，1月至6月，德国对中国出口同比下降逾12%，至略低于370亿欧元（约546亿新元）。

随着中国企业减少对欧洲进口产品的依赖，中国已降至德国商品的第九大出口市场。

就在2021年，中国还是德国第二大出口市场。尽管受到疫情影响，德国当年仍向中国出口了价值1040亿欧元的商品。如今，德国制造业同时面临美国关税和中国竞争的压力，导致大众汽车等支柱企业大幅裁员。

与此形成对比的是，中国对德国的出口正不断增加。今年上半年，德国从中国的进口增长8.9%，至918亿欧元。双边贸易总额超过1280亿欧元，比德国与美国的贸易额高出30亿欧元。

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去年上半年，德国对中国的贸易逆差为400亿欧元。今年同期，这一数字已扩大至约550亿欧元。

德国联邦外贸与投资署东亚事务专家科琳娜·阿贝勒说：“德国对中国出口下滑的原因，是中国国内经济疲软，以及它日益重视本土价值链。”