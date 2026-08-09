中国企业胖东来将关闭许昌生活广场店，创始人于东来称，关店是因为负责人员不专业造成失误。

据大河财立方，于东来星期天（8月9日）回应许昌生活广场店关闭一事。

他写道：“不专业造成的失误，是金钱无法衡量的。2015年左右，许昌生活广场项目由于负责人员未按公司规定操作，租约合同未统一签订，最终导致个别租户租金涨到无法想象的地步，远远脱离公平。”

于东来称：“公司退租不成，继续经营又影响情绪。其实这几户占比并不大，但无论钱多钱少，失去公平正义的底线，始终是我的心结。因此合同到期后，尽管生活广场年销售20亿（人民币，下同，约3.8亿新元）、年利润超1亿，但信仰和开心永远是第一位的。人生不要与不同路的人打交道，否则会影响快乐。任何工作，专业是美好最根本的保障，幸福快乐是一切的前提。”

于东来8月7日在直播中宣布，胖东来生活广场店将于今年12月正式关闭。

胖东来生活广场店是胖东来首家大型综合商场，2002年1月1日开门迎客。今年上半年，生活广场店销售额超9.77亿元。

于东来8月5日还分享了未来三年规划，称胖东来重点完成的内容包括许昌梦之城项目、郑州东站超市项目等，其他帮扶企业行为、行业会议暂不安排参与。于东来称，2030年后，将根据企业实际情况，逐步完成原来规划的剩余几个超市项目，然后停止所有经营项目发展。之后，将像学校一样专注文化研究和企业经营管理研究分享。