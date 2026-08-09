香港特首李家超星期天（8月9日）表示，最迟今年第三季、即9月以内发表香港首个五年规划，同时希望尽快发表施政报告，两者发表的日期尽量拉近。

据明报新闻网、香港电台等报道，李家超星期天出席香港首个五年规划及施政报告地区咨询会。他会后向媒体表示，自6月相继展开香港五年规划及新一份《施政报告》的公众咨询以来，港府已举办超过90场咨询会。

当局并收到与五年规划相关的意见约1万3800份，与施政报告有关的意见约8500份，大部分意见范畴类似，符合当局预期。

李家超解释，五年规划将制定政府必须履行的约束性指标、引导市场方向的预期指标，施政报告则将制定多个项目指标。

他表示，五年规划目标在9月以内发表，同时希望尽快完成施政报告。港府将先发表五年规划，而施政报告与前者发表的时间差距愈短愈好。

李家超指出，香港市民第一次接触五年规划，港府冀尽早交代施政报告落实五年规划的方向及要求，因这有助市民明白两者关系，以及五年规划对社会的重要。

香港五年规划的咨询星期五（8月14日）结束后，李家超指出，政制及内地事务局局长会作出总结，当局也正马不停蹄整理及分析意见。

他表示，参与咨询感受到市民和社会各界积极踊跃提供意见，很多意见内容反映市民对香港未来有信心，关注范畴涵盖民生福祉、经济、科技及北部都会区发展。这有助港府决定政策优先事项与资源分配。

李家超指出，市民普遍认同香港编制首个五年规划，有助香港更好抓紧中国大陆及国际机遇叠加带来的契机。他并表示感受到市民认同港府施政成果，特别在解决多年累积的老大难问题方面给予鼓励，为政府施政增添动力。