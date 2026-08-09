中国第16次北冰洋考察队“雪龙2”号北京时间星期天（8月9日）上午11时许，在北冰洋中央区开始航次首次冰站调查作业，标志着为期约半个月的冰站综合调查正式拉开帷幕。

北冰洋中央区（Central Arctic Ocean）是指围绕北极点、位于北冰洋核心位置的公海海域。该海域面积约280万至300万平方公里，大于地中海的250万平方公里，是北极地区面积最大的公海。

据新华社报道，自上周五（7日）完成航次第一阶段海洋站位综合调查以来，雪龙2号向高纬度方向航行，并于星期天在密集冰区选定厚约1.5米的大块平整冰，开展第一个冰站的调查作业。

在选定意向作业浮冰后，雪龙2号将船头稳稳插入冰间。随后，两名经验丰富的考察队员上冰进行钻孔测厚，识别潜在危险区域、确定作业范围和分区。

在科考物资被运送到指定作业区域后，考察队员便分组同步开展多项作业。

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雪龙2号海冰队队长林龙介绍，本航次雪龙2号冰站综合调查，共设置六个短期冰站和一个长期冰站。期间，考察队将开展抛弃式冰基浮标布放，积雪、冰芯、冰下水采样，海冰遥感、大气剖面、冰下海洋水文观测等20余个作业项目。

此次北冰洋考察由中国自然资源部组织，由四船共同实施。除了雪龙2号，其它三艘船分别是“雪龙”号、“极地”号、“探索三号”。其中雪龙号与雪龙2号将协同开展冰站调查任务；雪龙号已于上周五完成了12个冰站的调查。

林龙指出，雪龙2号计划开展的冰站调查站位，将与雪龙号冰站站位协同构建观测阵列，以便更深入探究北极快速变化背景下的北冰洋中央区大气、海冰、海洋相互作用及其与生态系统的耦合效应。

考察队首席科学家助理蓝木盛表示，作业期间，考察队员将全面观测海冰融化过程中大气、海冰、上层海洋以及冰下生态过程动态变化的相关参数，为研究北冰洋海冰快速变化及其机理和生态系统演变获取科学数据。

据了解，冰站作业存在低温、冰面地形复杂等不安全因素，但是最大的安全风险是北极熊。考察队就此专门制定了防熊和应急方案，并配备多类相关防熊、驱熊装备和应急物资，以确保队员的人身安全。