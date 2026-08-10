香港政府为了推动经济发展，最近连办多场国际足球表演赛，邀请数支世界顶级冠军球会来港献技，希望吸引海内外球迷及旅客访港，带动酒店、餐饮及零售等周边消费链。有朋友请我看上周三（8月5日）英超豪门切尔西对意甲劲旅尤文图斯的比赛，我说刚看了英超另一豪门曼市对意甲冠军国际米兰的赛事，这次就不去了，然后想起了10多年前的一件往事。

2008年澳门经济在开放赌牌后急遽起飞，有博彩企业大洒金钱，邀请切尔西首次访澳和中国超级联赛球会成都谢菲联比赛，希望擦亮澳门的旅游招牌。我到澳门观看了这场比赛，发现入场率不高，回港后有感而发，在《联合早报》发表了一篇基调比较悲观的评论文章，分析澳门经济结构极度倾斜于博彩业，患上了经济学上的“荷兰病”（Dutch disease）。

文章刊登后，在澳门舆论界引起了一些理性的回响。有声音认同澳门资源严重倾斜，优质人才、土地与资金流向博彩业，导致中小企业请人难、租金高；但也有人认为在澳门尚未出现经济跌入泥潭迹象，只要博彩业能发挥强大的“引擎”效应，澳门经济必然会继续莺歌燕舞。