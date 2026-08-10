（深圳综合讯）中国南方航空一架飞机星期六（8月8日）在起飞地点遭雷击，机腹和机翼升降舵有约20处雷击点。

据深圳广播电影电视集团旗下的“第一现场”微信公众号报道，有深圳网民当天在平台发贴称，自己乘坐的深圳飞往无锡的航班在起飞滑行过程中遭雷击，航班延误三小时，随后被安排前往候机厅，并等待更换飞机出行。

南方航空公司工作人员说，南航CZ3209深圳至无锡航班，当天原计划从深圳宝安国际机场起飞，但在滑行过程中，飞机疑似遭雷击，随后决策滑回检查。机务人员检查后，发现飞机机腹和机翼升降舵有约20处雷击点。

报道称，南航立即更换同机型的CZ6630飞机，避免航班严重延误。南航机务人员也加派人手检查飞机电路及修复雷击处。受影响的飞机维修任务已完成，星期天（9日）正常投入使用。

全球航班追踪网站FlightRadar24的数据显示，受影响航班原定8月8日下午4时30分从深圳起飞，傍晚6时55分抵达无锡。飞机最终在晚上8时40分起飞，晚上10时48分抵达目的地。

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对于旅客担忧雷击是否影响机舱内部的顾虑，机务部门说，飞机外壳为导电铝合金，遭雷击后电流会沿机身外表导流，不会进入机舱内部。民航客机出厂必须经过雷击试航测试，且机载关键设备都有防雷屏蔽与保护设计，因此即使遭雷击，大多是机身轻微灼烧，航班主要风险还是来自雷雨风气流、冰雹，而非雷电本身的影响。