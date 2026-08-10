香港财政司司长陈茂波称，香港今年预计将主办200多项盛事，将创收近120亿港元（19.57亿新元）消费额。

据中新社报道，陈茂波星期天（8月9日）在官网发布的网志中称，香港已形成文化内容、产业平台、盛事活动环环相扣的文创经济生态。香港今年上半年主办超过130项盛事吸引了约175万旅客参与，带来约58亿港元消费额；下半年逾百项盛事将陆续登场，预料再吸引逾185万旅客参与，带来约59亿港元消费额。

陈茂波介绍，香港故宫文化博物馆与M+博物馆上年度合计收入按年增加了22%，其中出租场地和文创产品销售成为重要收入来源。以古埃及文明大展为例，博物馆推出约200款相关的文创产品，总销售额已突破3000万港元。

他指出，文创产业发展处资助香港贸易发展局优化的亚洲知识产权交易平台（Asia IP Exchange）已在今年3月运作，新增设的文艺创意产权资料库综合展示了超过一万个文创知识产权（IP）资料，并加入更多市场交易资讯和专业服务配套，方便潜在买家搜寻相关产权资料，促进产权交易和跨界别合作。

陈茂波透露，盛事活动带动着本地和境外的人流，并让消费呈更多面向的联动。近日在启德体育园举行的香港足球盛会2026和2026年奥迪夏季巡迴赛共吸引超过12万名观众入场，门票收入预计超过1.8亿港元。

他称，艺术、文创到盛事活动，为香港增添了正面氛围和消费需求。整体数据也展现这良好势头，香港的零售业总销货价值已经连升14个月，今年上半年的升幅为9.6%。

展望下半年，陈茂波说，香港10月将首次承办亚太经合组织财政部长会议，届时亚太区的重要政商领袖将云集香港，因此将借此展示香港既是一流的国际金融中心，也是文创、艺术、体育、生活体验丰富、宜居宜业宜游的盛事之都。