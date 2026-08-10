（北京/香港综合讯）中国人工智能（AI）晶片设计企业摩尔线程上半年营收飙升147%，正寻求赴港上市。

综合彭博社和澎湃新闻报道，有“中国版英伟达”之称的图形处理器（GPU）制造商摩尔线程星期天（8月9日）发布上半年业绩时透露上述消息。

摩尔线程介绍，受AI产业蓬勃发展及市场对全功能GPU的强劲需求带动，公司2026年上半年实现营业收入17.36亿元（人民币，下同，3.29亿新元），同比大增147.42%。今年上半年营收已超越去年全年15.06亿元的规模。

公司同期研发费用同比大增38.16%至7.69亿元，营业成本更飙升245.22%至7.48亿元，销售费用增长121.15%至1.58亿元。公司上半年净亏损1160万元，较去年同期的2.709亿元大幅收窄。

摩尔线程星期天也公告，董事会已审议批准公司寻求在“适当的时机”赴港上市，并称此举旨在深化公司国际化战略布局，持续吸引优秀的研发与管理人才。

摩尔线程由英伟达前高管张建中于2020年创立，最初以游戏和视觉渲染用图形晶片起家，之后转向大型语言模型AI加速晶片。

去年12月5日，公司在A股科创板挂牌上市，首日股价飙升425%，创下自2019年中国资本市场改革以来大型公司IPO首日涨幅纪录。