（石家庄／北京综合讯）正在打造“摇滚之城”的中国河北省石家庄市，一处备受追捧的网红“摇滚文化墙”未经预告被整体刷为灰色。这起事件在社媒上发酵，不少网民质疑“摇滚之城容不下一面摇滚墙”。

综合华商报大风新闻与澎湃新闻报道，石家庄市龙腾路与建设大街交叉口附近，一处待建工地的围挡处，有一面乐迷自发绘制的“摇滚墙”。自去年8月起，网名“素素”的博主开始在短视频平台不定期发布自己在这面墙上的绘制视频，并持续更新。

这面墙上绘制了痛仰、赵雷‌等乐队形象及‌“Rock Home Town（摇滚之城）”的‌标语，逐渐成为当地文化符号，吸引不少乐迷专程前来拍照。

上星期六（8月8日）下午，几名未穿制服的人使用水泥灰在墙绘上涂抹，这一网红打卡地很快变成一堵灰色的墙。

事件迅速引发关注，有摇滚乐迷在这面墙上用喷漆喷下“摇滚不死”“华北无浪漫”等言语表示抗议，一些网民质疑，作为摇滚之城，石家庄“为何容不下一面摇滚墙？”

对此，摇滚墙辖区街道办一名工作人员称，这面墙属于在建商业楼宇的工地外墙，施工单位计划使用这面墙，因此重新粉刷，“要用于商业楼宇建设和广告宣传”。

工作人员强调这是临时墙，里面是施工工地，但同时表达了对墙绘“突然一下就都没了”的惋惜。

墙绘作者素素也发文回应，自己会在石家庄尽快选其他位置还原这些画，强调“石家庄很好，摇滚也没问题”。

石家庄是中国本土摇滚文化的发源地之一，被称为“中国摇滚第一刊”的《通俗歌曲》在这里诞生，并有以万能青年旅店为代表的数十个摇滚乐队。

石家庄在2021年的政府工作报告中，提出要打造以“Rock Home Town”为独特品牌的现代音乐新时尚。2023年，石家庄正式宣布打造中国“摇滚之城”，并启动音乐演出季活动。