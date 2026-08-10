彭博行业研究称，希音（Shein）在快时尚领域的市场定位，支撑其220亿至250亿美元（281.43亿至319.80亿新元）的估值，为外界评估这家零售商的价值提供了新的参考。Shein目前正筹备今年规模最大的首次公开募股（IPO）之一。

据彭博社报道，彭博行业研究对Shein的估值约为其2027年预期盈利的13至15倍。由于运费和关税冲击将拖累Shein 2026年的业绩，因此以2027年的盈利表现作为较正常的估值基准。

消费和科技行业分析师林凯瑟琳（译名）和朱杰森（译名）预计，Shein的盈利将在2027年回升至16.7亿美元，此后直至2029年，每年将增长约20%。

他们在星期一（8月10日）发布的报告中写道：“Shein的估值应以2027年起恢复正常的增长和盈利前景为依据，而不是以表现低迷的2026年为基准。”

这一估值反映了Shein的特殊定位。Shein具有中国电商平台的背景，同时是一家全球快时尚零售商，其供应链能够迅速根据消费者趋势的变化作出调整。

这一估值低于部分投资者主张的约300亿美元，也不到Shein在2023年一轮融资中达到的660亿美元估值的一半。Shein的估值在2022年巅峰时期曾达到约1000亿美元，凸显出随着增长放缓以及监管和贸易压力加剧，市场预期已大幅下降。

希音7月底披露的财务文件显示，公司今年首季净亏损9900万元美元，而去年同期盈利3亿9500万元。

路透社此前报道，Shein目前寻求300亿至400亿美元的估值。彭博行业研究指出，这一估值区间将高于全球电商、快时尚同行以及具有中国背景平台的平均估值水平。