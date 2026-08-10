中国农夫山泉创始人钟睒睒在一档电视节目时受访时，批评电商消灭传统中间商，主导价格战，呼吁限制平台的权力。

综合观察者网和每日经济新闻报道，钟睒睒上星期六（8月8日）做客中国央视财经《对话》节目，谈到电商平台对社会的影响时说，传统中间商的抽成是公开、恒定的，而平台却可以借助算法对每一笔订单单独调整抽成、干预流量分配。

他认为，平台经济冲击线下零售生态，平台成为无处不在的“中间商”，将城市里的传统经销商都“杀”光。

钟睒睒指出，平台也扼杀了逛街时的即兴感性消费，让人们都将注意力放在手机屏幕上。

与此同时，他也批评平台主导的价格战，对社会生产力造成巨大破坏，“中国现在最需要担心的就是卷价格，不卷质量，不卷高品质，不卷溢价水平”。

钟睒睒以可口可乐和百事可乐的竞争为例说，“他们几乎是商量好的一样对价格敏感，我提价你也提价，从来不往下打价格战。觉得只要低价就能占领市场，实际上是市场经济非常不成熟的表现。”

他相信，平台和价格战压缩了产业链利润，最终受损的是农民、制造商乃至整个实体经济，因此呼吁要限制平台的权力。