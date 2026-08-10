受台风“白海豚”影响，中国上海持续遭遇强降雨，中心城区暴雨预警星期一（8月10日）由黄色升级为橙色，预计未来12小时内，中心城区大部六小时累积降水量将达150毫米以上。持续降雨已导致上海部分道路积水，多条高速公路采取限速措施。

据微信公众号“上海发布”消息，上海市气象台星期一上午10时54分更新中心城区暴雨黄色预警信号为暴雨橙色预警信号，预计未来12小时内，中心城区大部六小时累积降水量将达150毫米以上。

随着台风“白海豚”逼近上海，当地遭遇强降雨，一个住宅小区出现积水，一名穿着短裙的居民涉水而行。（路透社）

受台风“白海豚”影响，上海8月9日已出现明显风雨天气。图为车辆当天行驶在上海市闵行区道路上。（新华社）

另据澎湃新闻报道，持续大雨也导致上海部分路段积水。同时，为保障通行安全，上海部分高速采取限速措施，当中包括G15沈海高速松江段、G1503绕城高速青浦、松江段等。

白海豚星期天（8月9日）登陆浙江省，中国中央气象台发布最高级别红色预警。这也是继今年7月台风“红霞”后，中央气象台今年第二次发布红色预警。

台风登陆前，各地已展开大规模人员转移。据路透社估计，受影响地区共疏散超过100万人，包括福建省近10万人、浙江台州市约八万人，上海市超过三万人。