中国媒体报道，广州海事法院成功化解发生在霍尔木兹海峡的一起外轮碰撞纠纷案，这起碰撞事故发生在去年6月，即美伊两国冲突爆发前。

综合新华社和《环球时报》报道，广州海事法院成功审理并调解这起外籍船舶碰撞纠纷案。涉事船舶为安提瓜和巴布达籍“阿达琳”轮和利比里亚籍“前线老鹰”轮。

据报道，两艘船舶2025年6月在霍尔木兹海峡附近海域碰撞后，外籍当事人一致同意适用中国法律，由广州海事法院解决双方实体争议。

法院最终促成双方达成和解协议，化解这起标的额高达1.8亿元（人民币，下同，3413万新元）的外轮碰撞事故责任纠纷。

案件审判长、广州海事法院副院长吴贵宁说，针对双方及分别委托的航海专家对碰撞责任的意见存在较大分歧，案件审理中创新引入海事技术调查官，依托前期封存的核心证据还原碰撞事故经过，清晰界定会遇态势及过错责任，以中立和专业视角最大限度辅助查明案件相关争议事实，为法院公正裁决提供有力支撑。

《环球时报》也报道，围绕碰撞事故引发的损失争议，广州海事法院受理这起船舶碰撞损害责任纠纷本反诉案（同一事故之下双方互相追责、双向索赔，法院将双方诉求合并审理）。

“阿达琳”轮的船东环球航运控股有限公司，向前线老鹰有限公司索赔船舶价值、船期损失等多项损失计1.68亿元，前线老鹰有限公司向环球航运控股有限公司索赔修理费、船期损失等多项损失计1000余万元。

审理过程中，广州海事法院先后召开四次庭前会议，完成举证质证、技术调查筹备等各项前置工作。这起案件今年7月14日公开开庭审理。

据报道，庭审后，广州海事法院推动调解，双方当事人于7月27日达成和解协议。广州海事法院7月31日组织两外轮碰撞事故责任纠纷及所涉租约纠纷案的债权人分配海事赔偿责任限制基金。其中，“阿达琳”轮船方代表专程从境外到广州海事法院递交感谢信并赠送锦旗。