（纽约综合讯）最新行业数据显示，今年上半年中国人形机器人制造商在全球出货量中占比超过97%，显示中国在这一新兴领域已领先美国。

彭博社星期一（8月10日）引述美国市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的数据报道，2026年上半年，全球人形机器人出货量约1万9100台，是去年同期5100台的三倍多。

总部位于上海的智元机器人，超越总部位于杭州的宇树科技，跃居市场份额榜首。今年上半年，智元机器人出货量达8400台，占全球出货量的44%，宇树科技则以5900台位居第二。

上述两家公司的出货量远超特斯拉、Figure AI和Agility Robotics等美国主要企业，凸显中国人形机器人产业发展速度。

总部位于美国加州的SAG预计，今年全球人形机器人出货量将增至约6万台，到2030年将达到50万台。

SAG创始人兼首席研究员隋倩（Linda Sui）说：“工业和商业应用占（机器人）出货量的70%以上，而一年前约为50%。”她补充，监管不确定性和地缘政治风险可能会影响行业的下一阶段增长。

美国上个月以对关键人工智能（AI）基础设施构成国家安全和网络安全风险为由，禁止进口来自中国的新款人形和四足机器人，以及部分相关零部件。