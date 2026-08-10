中国人形机器人制造商占全球出货量逾97%
7月18日，智元机器人的一款人形机器人在上海举行的世界人工智能大会上亮相。 （法新社）
（纽约综合讯）最新行业数据显示，今年上半年中国人形机器人制造商在全球出货量中占比超过97%，显示中国在这一新兴领域已领先美国。
彭博社星期一（8月10日）引述美国市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的数据报道，2026年上半年，全球人形机器人出货量约1万9100台，是去年同期5100台的三倍多。
总部位于上海的智元机器人，超越总部位于杭州的宇树科技，跃居市场份额榜首。今年上半年，智元机器人出货量达8400台，占全球出货量的44%，宇树科技则以5900台位居第二。
上述两家公司的出货量远超特斯拉、Figure AI和Agility Robotics等美国主要企业，凸显中国人形机器人产业发展速度。
总部位于美国加州的SAG预计，今年全球人形机器人出货量将增至约6万台，到2030年将达到50万台。
SAG创始人兼首席研究员隋倩（Linda Sui）说：“工业和商业应用占（机器人）出货量的70%以上，而一年前约为50%。”她补充，监管不确定性和地缘政治风险可能会影响行业的下一阶段增长。
美国上个月以对关键人工智能（AI）基础设施构成国家安全和网络安全风险为由，禁止进口来自中国的新款人形和四足机器人，以及部分相关零部件。