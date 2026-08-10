台湾驻日代表不满座位安排被视为矮化台湾地位，而没有出席日本长崎和平纪念典礼。民进党立法院党团对此称，此事当然要抗议，但也强调台日友谊不会因此受到影响。

综合台湾ETtoday新闻云和《自由时报》报道，民进党团干事长庄瑞雄星期一（8月10日）在记者会上称，台日交流非常密切，常看到日本政府，尤其是现任、历任首长对台湾的支持，如果台海稍微有风吹草动，就喊出“台湾有事就是日本有事”。

庄瑞雄也说，座位安排事件对台湾而言是一件非常不礼貌的事，强调“我们当然要表达不满跟抗议”，但不会因为这场不礼貌的安排而影响台日间深厚的友谊。

台湾驻日代表李逸洋星期天（9日）在脸书发文说，他和两位公使蔡明耀、周学佑当天未出席长崎原爆和平纪念典礼，原因是长崎市政府将台湾代表座位安排于使节团区域外，“刻意矮化台湾国格与地位，因此改由福冈分处陈铭俊处长代表参加”。

台湾外交部则说，台方座位区域邻接使节团区、未受到区隔，不仅与其他使节佩戴相同胸花，在会场与日本政要及其他使节也自然互动，相关安排较去年已有进步。

台湾外交部也称，长崎市政府受到中国大陆压力，致今年和平纪念仪式对台方安排尚有欠妥之处，外交部对此仍表遗憾，并谴责中国大陆持续以政治手段打压台湾国际参与。

在野的国民党发言人、立委牛煦庭也针对此事说，外交体系人员对被矮化的行为站出来表达不平，“我们当然愿意肯定”，但处理必须精准、清楚，层级也要正确，并坦言国际外交是很无情的、是很现实的。