一个为台湾道教宫观负责人而设立的研习班，上月在湖北武当山道教学院开班。

武当山道教学院在官网公布，第十一期台湾道教宫观负责人研习班7月4日在武当山道教学院正式开班，并在7月11日圆满结束。来自台湾25家道教宫观的50名负责人完成了研习课程与文化交流活动。

学院说，中共湖北丹江口市委统战部副部长、市民宗局局长胡大军在结业仪式上，代表市委统战部、市台办向圆满完成学业的台湾学员表示祝贺。

胡大军形容武当山是两岸道脉相连的精神家园，并说“大家在问道、观水、交心中印证了道脉同源、根脉相连，寄语学员常守同源初心、常续道缘往来、常怀和合之心，让两岸道教界的情谊不断深化”。

学院也说，在武当山参访中，学员们登临金顶，参访紫霄宫、太和宫、五龙宫等著名宫观，参加海峡两岸谒祖活动。

学院称，学员们在理论中明理、在实修中体道、在行走中感悟，进一步加深了对道教义理的理解，更在亲身体验中真切感受到两岸道教同根共源的文化纽带。“活动已成为两岸道教界交流互鉴、增进认同的重要平台，期待更多台湾同道跨海而来，在寻根问道中共续两岸道缘。”