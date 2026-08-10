中国南华大学两所直属三甲医院的原院长，同日官宣被查。

中共湖南省纪委监委微信公众号“三湘风纪”星期一（8月10日）通报，南华大学附属南华医院原党委副书记、院长汤永红涉嫌严重违纪违法，目前正接受南华大学纪委纪律审查和娄底市监委监察调查。

“三湘风纪”也在同一天通报，南华大学附属第二医院原中共党委副书记、院长彭秀达涉嫌严重违纪违法，目前正接受南华大学纪委纪律审查和怀化市监委监察调查。

公开资料显示，汤永红今年64岁，是湖南省医学会理事、湖南省自然科学基金评审专家。彭秀达今年60岁，是国务院特殊津贴专家。

南华大学官网资料显示，大学的八所直属型附属医院分布在衡阳和长沙，其中附属第一医院、附属第二医院、附属南华医院、附属长沙中心医院、附属妇幼保健院、附属职业病防治院为三级甲等医院。

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上述两人官宣被查之前，南华大学前校长、湖南省政协副主席张灼华，以及现任校长夏昆上月先后官宣被查。

香港《明报》曾报道，南华大学与另一所中国高校中南大学有历史渊源，且都与军工系统密切关联。