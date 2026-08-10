澳大利亚政府星期一（8月10日）加强对一个关键矿产项目中涉华投资者的审查。

据法新社报道，北方矿业（Northern Minerals）称，旗下布朗斯山脉（Browns Range）矿山未来有望成为中国以外镝和铽供应的“重要基石”。这两种重稀土元素对国防和数码技术至关重要。

不过，一批与中国有关联的股东拒绝遵从政府要求出售持股的命令。

彭博社报道称，在5月时，六名与中国有关联的投资者，曾被要求出售所持北方矿业股份，但未按要求出售，导致澳洲政府7月冻结其中部分持股。

北方矿业星期一称，澳洲政府对其中两家股东，即分别在香港注册的Qogir和在维尔京群岛注册的Real International Resources，施加了新的条件。根据这些条件，两家公司出售任何股份都须经澳洲政府审查，以确保“有关权益的收购方并非该外国人士的关联方”。

在主要供应国中国去年限制关键矿产出口后，美国加快了寻找这些矿产新供应来源的步伐。

美国总统特朗普上周宣布，美国将向关键矿产项目投资30亿美元（38.37亿新元），其中包括五角大楼向澳洲新南威尔士州一座稀土矿提供的4亿美元有条件贷款。

去年10月特朗普与澳洲总理阿尔巴尼斯会晤后，北方矿业也一直与美国政府融资机构进行磋商，但相关进展因股东争议而受阻。