中国官方通报，新疆生产建设兵团生态环境局原局长吴彬被查。

中共中央纪委国家监委网站星期一（8月10日）引述新疆生产建设兵团纪委监委消息，新疆生产建设兵团生态环境局原党组书记、局长吴彬涉嫌严重违纪违法，目前正接受新疆生产建设兵团纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年56岁的吴彬拥有工学博士学位，早年在新疆天业股份有限公司化工厂从厂长助理、工程师做起，后历任新疆天业（集团）有限公司年产120万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长。

在执掌天业集团期间，吴彬曾获评全国劳动模范”。她还曾兼任兵团青联副主席。2017年，她当选为中共十九大代表，赴京参会。

2016年9月，吴彬转任新疆生产建设兵团，担任第二师党委副书记、常务副师长。2023年1月，吴彬调任新疆生产建设兵团生态环境局党组书记、局长，2024年获任命兼任自治区生态环境厅副厅长。

2025年12月，吴彬曾在兵团日报受访，今年开始未再在媒体公开露面。今年5月，兵团生态环境局官网显示，吴彬不再担任党组书记、局长，由吴宕继任。