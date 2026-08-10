（北京／杭州综合讯）中国A股“人形机器人第一股”宇树科技，星期一（8月10日）在科创板正式开启新股申购。由于申购门槛较低，中签率也偏低。

综合钛媒体与潮新闻等报道，宇树科技本次首次公开募股（IPO）发行价为每股150.80元（人民币，下同，28.59新元），初始发行市值为609亿元，募资总额约61亿元，远超招股书披露的42亿元募投需求。

不少中国民众着眼上市后获利丰厚而参加申购。据多家券商估算，宇树科技申购中签率仅在0.02%至0.05%之间，远低于最近上市的长鑫科技的0.47%，被形容“难度堪比中彩票”。

发行之前，宇树科技创始人王兴兴合计持股比例超过33%，以此计算，王兴兴个人身家将超过203亿元。

招股书显示，宇树科技的股东阵容包括美团、腾讯、阿里、蚂蚁等互联网大厂，以及红杉中国、经纬创投等机构。除王兴兴之外，直接单独或合计持有公司5%以上股份的主要股东包括美团、红杉中国和经纬创投。

其中，美团系合计持股9.65%，是宇树最大的外部机构股东，累计投入约4亿元，对应市值约58亿元。红杉中国则通过宁波红杉、厦门雅恒等平台合计持股7.11%，位列第二大机构股东。

宇树科技本次IPO募投项目中，投入最大的是“智能机器人模型研发项目”，拟投入20亿2200万元，占募资总额的48%。

此外，本次募资也将用于机器人本体研发项目、新型智能机器人产品开发项目、智能机器人制造基地建设项目。宇树科技称，这些募投项目有助于公司持续深化科技创新和扩大生产经营规模。

宇树是目前全球唯一盈利的头部机器人公司，2025年扣非净利润5.91亿元，毛利率从2023年的44.22%提升至60.13%，人形机器人出货量超5500台，全球第一。

不过，宇树在商业化方面存在短板，公司产品目前主要供给高校科研平台与科技企业二次开发，汽车制造、物流仓储、危险作业等工业实景领域渗透度较低，能否打通工业级大规模应用，将是一大考验。

包括宇树科技在内，被称为杭州“六小龙”的六家科创企业中，五家已推进资本化进程，游戏科学是唯一暂未规划上市的企业。