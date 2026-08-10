中国官方公告，孙硕鹏获任命为中国民政部副部长。

中国人力资源和社会保障部星期一（8月10日）发布，中国国务院工作人员任免名单。孙硕鹏被免去中国老龄协会会长职务，获任命为民政部副部长。蒋玮（女）获任命为中国老龄协会会长。同时也免去罗文的中国国家市场监督管理总局局长职务。

公开资料显示，现年56岁的孙硕鹏是内蒙古赤峰人，毕业于内蒙古师范大学，拥有文学硕士学位。

孙硕鹏曾在北京市朝阳区双桥技工学校任教，1995年起历任北京市民政局优抚处干部、副主任科员，办公室主任科员、办公室副主任兼计算机信息中心主任，救灾救济处处长兼城乡居民最低生活保障中心主任，组织人事处处长等职。

2007年8月，孙硕鹏任北京市红十字会党组成员、副会长，2008年6月兼任北京市红十字基金会理事长。2012年7月，他出任中国红十字基金会常务副理事长兼秘书长； 2019年9月任中国红十字基金会党组成员、副会长；2025年6月任中国民政部党组成员、中国老龄协会会长，直至这次履新。

此外，中共政治局7月30日召开会议隔日即公布河北省委、重庆市政府“一把手”两项人事调整。罗文接任河北省委书记；重庆市长因胡衡华落马而悬空四个月后，重庆市委副书记陈新武获任命为代理市长。