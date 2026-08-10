民进党大老吴乃仁任职台湾糖业公司董事长期间贱售土地，导致台糖损失1.7亿元（新台币，下同，675万新元）。台糖星期一（8月10日）表示，若吴乃仁8月下旬无法提出合理清偿计划，将再度声请管收。

台湾经济部和台糖星期一前往立法院经济委员会，针对“台糖经营治理及风险控管之检讨”作专案报告。在野的中国国民党和民众党立委强烈质疑民进党政府包庇吴乃仁，台糖因此作上述表示。

79岁的吴乃仁是民进党内重要派系新潮流的大老，在台湾戒严时期就已投入党外运动，是民主进步党新潮流系内的大老。在台湾前总统陈水扁和蔡英文担任民进党主席期间，吴乃仁曾三次出任民进党秘书长。

吴乃仁2003年在担任台糖董事长期间贱售土地，积欠台糖1.7亿元，被依背信罪判刑定谳入狱；后因病获释，却被拍到出入高级酒店，美女相伴。

2013年吴乃仁被判入狱三年10个月，时任台南市长的赖清德曾称“愿用政治生命担保他的清白”。

台糖今年6月追讨，吴乃仁被管收12天后，分文未还，台糖又撤案，台湾政坛议论纷纷，在野党强烈质疑政治介入司法包庇吴乃仁。

台糖表示，吴乃仁等四人积欠1.7亿元债务，台糖从2010年声请对吴乃仁实施假扣押，至2020年已收回3900多万，其中吴乃仁已还750万元。

“假扣押”就是暂时扣押债务人的金钱，不让他随意转移到别人名下，或做出其他处理，是一种保障债权人权益的保全程序。

至于“管收”处分，是台湾法院为强制债务人、担保人或清偿义务人履行债务责任，将他们拘束在一定处所，期限不超过三个月；但如有再行管收之必要，以一次为限。

民众党立委陈昭姿和国民党立委王鸿薇星期一在立法院相继质询台糖，为何在吴乃仁未提出合理清偿计划时撤销管收？王鸿薇并透露，吴乃仁每个月只愿还5万元，大概得还300年，“难不成要还到379岁？”

台糖副总经理萧基渊仅表示，台糖7月16日与吴乃仁的还款协商破局，但他始终以双方协商尚未结束为由，不愿公开具体内容。

萧基渊说：“管收的目的是希望债务人清偿债务，我们考量过，如果（吴乃仁）一直被关在里头，我们还是拿不到钱。”

陈昭姿和王鸿薇再三追问是谁决定撤销管收？台糖最后坦承委任的代理人是台糖独立董事汤瑞科。

台糖强调，8月下旬将进行第二次协商，若吴乃仁仍无法提出合理的还款计划，将再度声请管收。