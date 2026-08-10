中国一重集团有限公司原中共党委常委、副总经理陆文俊涉嫌受贿，星期一（8月10日）一审被判处有期徒刑15年，并罚款500万元（人民币，下同，94.8万新元）。

据中国最高法院消息，中国湖南省湘潭市中级法院星期一一审公开宣判陆文俊受贿案。除上述处分，法院也宣判，对追缴在案的陆文俊受贿所得财物及孳息上缴国库，不足部分继续追缴。

公开资料显示，陆文俊今年59岁，来自浙江嘉兴，2025年5月被官宣落马。同年10月，官方通报他严重违纪违法被开除中共党籍和公职。在官方通报中，陆文俊被指“在干部选拔任用工作中为他人谋取利益”“违规收受礼品、礼金”“搞权钱交易”等。

经审理查明，2002年至2022年，陆文俊利用担任中国重机总经理、董事长，中国二重总经理、董事长，中国一重副总经理等职务上的便利，为有关公司和个人在业务承揽、佣金支付等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合6798万余元。

法院认为，陆文俊的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于他到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物及孳息已大部分追缴，可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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据悉，湘潭市中级法院今年5月9日公开开庭审理案件。陆文俊当庭表示认罪悔罪。