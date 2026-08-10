香港大埔宏福苑火灾引发社会对旧楼大维修的关注。据悉香港特区政府有意设立独立的专业代办机构，专责监管全港逾万栋旧楼的维修工程。

香港行政长官李家超在上星期天（8月9日）出席地区咨询会时，任职工程师的市民萧先生在会上表示，目前香港屋宇维修存在监管不足、业主立案法团缺乏专业知识、承建商容易“以权谋私”，出现维修工程记录缺失，维修费和时间超出预期等问题。

他建议当局于发展局下设立“屋宇维修署”，专责旧楼维修工程，人员可从屋宇署、消防处及劳工处调配，厘清法律责任；新楼则继续由屋宇署负责。

李家超回应时认为这一建议很有见地，并表示若能设立独立、专业的代办机构，帮助市民处理问题，而市民只需关注摊分费用数额，在支付费用后确保能获得专业合理的服务，可避免出现腐败或剥削等问题，他认为此建议“值得考虑”。

香港《星岛日报》周一报道，政界过去大半年来不乏有建议成立独立机构的声音，例如“楼宇维修监管局”等，专责监管楼宇维修事宜，港府没有应允。发展局局长甯汉豪今年1月表明政府倾向用好现有平台，让市建局推出加强版“招标妥”，并协助屋宇署做好角色。港府今年《财政预算案》也预留3亿港元（4893.12万新元）予市建局强化“招标妥”；时隔半年，港府态度似有转变。

但报道也引述知情人士指出，李家超的说法只是“点出政府目的”，即让市民“少烦一些”，而成立代办机构是考虑方向之一，相信政府仍未最终定案。到底是直接成立一个有法定权力的新部门，抑或强化现有市建局职能，相信当局研究过后会公布。

香港测量师学会楼宇维修工作组主席何钜业周一表示，赞成当局成立独立的专业代办机构，监管维修工程，相信此举有助增加业主信心。但他说，新设的机构应该是获法律授权的独立机构，能协调不同政府部门，也可以聘请专业人士，在运作上应该超越传统僵化体系。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时，也支持成立独立机构的做法，因为目前港府的相关监管工作分散，成立独立机构，可以针对维修工程进行突击巡查。

陈财喜说，港府人手有限，除了成立独立机构，也需要鼓励业主扮演监察角色；“同时加强利用科技，在不侵犯私隐的情况下，在维修大厦的一些重要位置安装24小时闭路电视，监测工程进展，以及有没有工人在工地抽烟。”

宏福苑大火于去年11月26日发生，当时正在进行大型维修的宏福苑，八栋大楼中有七栋被焚毁，造成168人死亡。事发后，媒体陆续披露宏福苑维修工程中使用的棚网等物料阻燃不达标、工程涉嫌天价围标与贪腐、以及施工监管严重缺失等深层次制度问题，引发社会对全港旧楼维修安全的担忧。