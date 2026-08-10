（文昌／赫尔辛基综合讯）中国星期一（8月10日）晚在海南文昌使用长征七号改（又称长征七号甲）运载火箭发射卫星，火箭点火升空后，疑在一级飞行阶段出现异常并发生爆炸。官方当晚证实火箭发射任务失利的消息。

新华社星期一深夜发布消息，指当晚8时零2分，中国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭发射中星4B卫星，火箭飞行异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

在中国官方证实消息前，美国媒体SpaceNews星期一引用业余人士拍摄的视频报道，一枚长征七号甲运载火箭升空不到90秒后发生爆炸，并指中国似乎因此损失了一颗未知的有效载荷。

报道称，长征七号甲运载火箭于美国东部时间星期一早上8时左右（北京时间星期一晚上8时左右）从海南文昌发射升空，此前当地已发布空域关闭通知。一段在沿海航天发射场附近拍摄并上传网络的业余人士拍摄视频显示，火箭在升空约85秒后发生爆炸。

目前尚不清楚爆炸是由于异常情况还是触发了飞行终止系统所致。中国军事博主刘成春星期一晚在微博发文称：“失败是成功之母，长征七号甲，下次稳住！”

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SpaceNews分析此次发射升空的中星4B卫星，指编号较小的中星卫星被认为是用于军事通信的卫星。

报道也说，长征七号甲运载火箭于2020年3月首飞，但首飞任务也因爆炸而告终。此后，该运载火箭通过一系列成功的飞行证明可靠性，最近一次是在7月29日晚将天链三号01卫星送入地球预定轨道。

据中新社此前报道，长征七号改运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制，是中国新一代中型高轨液体运载火箭。该型火箭可适配直径4.2米和3.7米两种整流罩，具备一箭一星和一箭双星发射能力。2026年，长征七号改运载火箭迈入高密度发射常态化阶段，7月29日的发射是该型号今年第三次飞行。