中国决定对从美国和墨西哥进口的碧根果征收高额反倾销保证金。在距离特朗普与习近平预计举行峰会几周之际，此举给中美贸易关系增添了新的摩擦因素。

据彭博社报道，中国商务部认定，根据反倾销调查的初步认定，原产于墨西哥和美国的进口碧根果存在倾销。从星期二（8月11日）开始，美国碧根果的进口商须缴纳54.3%的保证金，从墨西哥进口碧根果的保证金比率则为17.8%至51.6%。

中国商务部在另一份声明中表示，由于没有一家美国公司参加调查，根据中国相关法律规定和世贸组织规则，采用可获得事实裁定所有美国公司的倾销幅度为54.3%。

商务部还表示，“中方一贯审慎、克制使用贸易救济措施，坚定维护公平和自由贸易；下一步，我们将继续依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果客观公正作出最终裁决。”

此次调查于去年9月依据中国反倾销条例启动。2025年3月，作为对特朗普政府加征关税的反制措施，中国已经对美国碧根果加征10%关税。

彭博社的报道称，这一决定出台之际，中美正努力确保习近平计划于9月访问美国的筹备工作按计划推进。不过，新一轮贸易和技术限制措施的交锋，正在给双方脆弱的休战局面带来压力。中国上周宣布了一系列反制措施，包括制裁美国实体，以及加强对无人机相关产品的出口管制。