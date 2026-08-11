（新德里／北京综合讯）印度官方日前公布阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）27处地点的标准名称。中国外交部对此回应称，此举改变不了藏南地区属于中国的事实。

印度内政部上周五（8月7日）发出新闻稿，称印度联邦政府在咨询了阿鲁纳恰尔邦政府之后，正式确认由印度测绘局（the Survey of India）绘制的官方地图中阿鲁纳恰尔邦27处地点的标准名称，并称称这将有助于提高印度民众对地理和历史重要性的认识。

这27处地点，包括21处陆地区域、四处山口、一处高海拔湖泊和一座纪念碑，其中也包括1959年中印发生武装冲突的朗久村、附近的马加村和比萨村，以及1962年中印边境战争的战略山口塔格拉山。

根据中国外交部官网消息，发言人郭嘉昆星期一（10日）以答记者问的方式回应说，藏南地区是中国领土，中国从不承认印度非法设立所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。

他说：“印方公布所谓‘标准名称’试图取代中国长期使用的地名，是非法的、无效的，更改变不了藏南地区属于中国的事实。”

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印度公布“标准地名”的前一日（6日），中国外交部边界与海洋事务司司长侯艳琪与印度外交部东亚司联秘高士（Sujit Ghosh），在新德里共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制第36次会议。

中国自2017年起分六批，公布了藏南地区112个标准地名。印度媒体形容，本次阿鲁纳恰尔邦标明27处地点的举动，是为了回应北京的动作。

香港《南华早报》引述上海国际问题研究院南亚研究中心主任刘宗义的看法，指新德里此举是对外强化宣示主权，也在国内宣扬领土不容置疑的认知。