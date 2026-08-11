中国警方通报，开展部署深化扫黑除恶首轮收网行动，捣破了1000多个犯罪团伙，逮捕了8200多名罪犯，破获5400多起刑事案件。

中国公安部星期一（8月10日）在微信公众号通报上述消息时说，全国公安机关近年始终保持对黑恶犯罪严打高压态势，黑恶犯罪得到有效遏制，但一些黑恶犯罪隐秘变形，通过网络或软暴力手段快速发展，特别是网络“套路贷”、软暴力催收、舆情敲诈、恶意索赔、劳务碰瓷、强迫消费、网络暴力等新型犯罪已成为黑恶犯罪的重要形式，严重破坏正常的经济社会秩序，严重影响人民群众安全感。

中国公安部称，在全面梳理案件线索的基础上，部署各地公安机关统一开展第一轮集中收网行动，成功打掉一批涉黑恶犯罪团伙。

据介绍，浙江公安机关打掉一个实施网络“套路贷”并进行软暴力催收的犯罪团伙，109名罪犯被捕。山东公安机关经缜密侦查，打掉一个通过故意制造交通事故，对机动车驾驶员进行碰瓷敲诈的犯罪团伙，逮捕27人；河南公安机关打掉一个通过恶意投诉网络店铺实施敲诈勒索的犯罪团伙，抓获41名犯罪嫌疑人；广东公安机关主动摸排线索，打掉八个对建筑工地进行敲诈勒索的劳务碰瓷犯罪团伙，抓获65名嫌犯。