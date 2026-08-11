60位来自基础研究、战略前沿科技、关键核心技术领域和哲学社会科学领域的专家人才，受邀参加一年一度的北戴河休假活动，其中清华大学交叉信息研究院院长助理、副教授袁洋是今年最年轻的受邀专家。

新华社星期天（8月9日）发布侧记指出，受中共中央、中国国务院邀请，这60人从8月1日至7日参加一年一度的北戴河休假活动。

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇（第一排中）星期一（8月3日）看望慰问北戴河暑期休假专家。照片中站在最后一排右一的是袁洋。（新华社）

侧记写道，参加休假活动，袁洋心中满是振奋：“作为一名基础研究工作者，我深切感受到党和国家给予科技人才的信任和期待。基础研究周期一般较长，有的短时间内难出明显成果，但党中央的重视给了我们坐‘冷板凳’的定力，也给了我们向‘无人区’进发的勇气。”

根据清华大学交叉信息研究院官网资料，袁洋的研究方向是智能医疗、AI基础理论、应用范畴论。香港《明报》报道，37岁的袁洋是AI专家。

据《联合早报》早前整理，受邀专家中有多人来自基础研究和前沿科学领域，包括研究型高校西湖大学校长、结构生物学家施一公；生命科学研究机构昌平实验室主任谢晓亮，量子物理学家陆朝阳，物理海洋学家吴立新和古遗传学专家付巧妹等。

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此外，“神舟十九”号航天员乘组指令长蔡旭哲、中国航空发动机集团专职型号总师黄维娜、中国首艘大洋钻探船“梦想”号总设计师张海彬，以及港珠澳大桥总工程师苏权科等重点领域技术专家也出现在与蔡奇的合影中。

根据新华社的报道，其他受邀专家人才还包括：中国人民解放军陆军工程大学教授、中国工程院院士钱七虎；中国科学院原副院长、中国科学院院士王恩哥；北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟；浙江大学机械工程学院副院长、特聘教授陈远流；首届“国家卓越工程师”，香港科技大学（广州）首席工程师、实践教授苏权科；中国科学院高能物理研究所研究员、中国科学院院士曹臻；中国电子科技集团首席科学家蔡树军等。

中国领导层邀请专家学者代表赴北戴河暑期休假的安排始于1987年，每年休假活动的主题和当年受邀专家的领域构成，成为外界观察中国战略重点和发展方向的窗口。