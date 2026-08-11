（东京综合讯）台湾驻日代表李逸洋上星期天以长崎市政府“刻意矮化台湾国格与地位”为由，拒绝出席长崎原子弹爆炸81周年纪念仪式。中国驻日本大使馆隔天批评李逸洋的“国格”言论，是不自量力地刷存在感，自取其辱。

日本长崎市上星期天（8月9日）上午举行原爆纪念仪式，长崎市政府将台湾代表座位安排在使节团区域外。

李逸洋同日在脸书上指责长崎市政府“刻意矮化台湾国格与地位”，他与两位副代表皆未出席，改由福冈分处处长代表参加。

李逸洋称，“对长崎市政府屈从中国意志，矮化台湾国格，辱损台湾尊严的作法表达严正抗议与谴责。”

中国驻日使馆发言人星期一（8月10日）在官网以答记者问形式回应说，“台湾不是一个国家，不存在‘国格’一说”，并批台驻日代表“自不量力四处刷存在感，只会自取其辱”。

发言人并重申“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”。

李逸洋星期一在脸书再度发文称，他是以战略高度来因应台湾“被矮化国格”的问题。

他指出：“长崎市政府自甘充当中国（大陆）对台法律战的帮凶，如果台湾乖乖就范、忍气吞声，接受非使节团待遇，承认台湾没有主权、不是一个国家，会有什么后果？中国势必拿长崎模式向广岛施压，以长崎否定台湾，台湾都可接受，为何广岛要给台湾使节待遇？”

李逸洋称，他担忧默默承受的后果是骨牌效应，此例一开，中国大陆会在日本各个地方逐一破坏台湾辛勤建立起来的台日关系。

1945年8月6日与8月9日，美军分别在日本的广岛市和长崎市各投下一枚原子弹，造成数十万平民死亡，促使日本投降及第二次世界大战全面结束。广岛和长崎每年都会在这两天分别举行原爆纪念日，邀请外国使节参加，共同悼念死难者并祈求世界和平。