中国长征火箭星期一（8月10日）发射卫星失利后，中国航天民企蓝箭航天原定星期二（11日）进行的火箭发射据报推迟。

中国第一财经引述知情人士报道，蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭原定于星期二早上的发射推迟。

此前根据通告，酒泉卫星发射中心相关空域的临时管制时段为8月11日早上7时40分至早上8时27分。

每日经济新闻早前报道，上述火箭原定在星期二早晨执行第二次轨道级飞行试验任务。

这项任务的核心目标直指一子级垂直软着陆回收。报道称，若试验成功，将诞生中国民营商业航天首款实现轨道级一子级陆地回收的液体运载火箭，为可重复使用技术的商业化落地补上关键一块拼图。

根据航行通告划定的空域管制窗口，一子级将在距离发射场约390公里的甘肃民勤陆地回收场实施垂直着陆。

中国星期一晚间在海南文昌使用长征七号改（又称长征七号甲）运载火箭发射卫星，火箭点火升空后，疑在一级飞行阶段出现异常并发生爆炸。官方当晚证实火箭发射任务失利的消息。

新华社星期一深夜发布消息，指当晚8时零2分，中国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭发射中星4B卫星，火箭飞行异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

在中国官方证实消息前，美国媒体SpaceNews星期一引用业余人士拍摄的视频报道，一枚长征七号甲运载火箭升空不到90秒后发生爆炸，并指中国似乎因此损失了一颗未知的有效载荷。