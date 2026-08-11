在俄乌战争、美伊冲突久拖不决的背景下，中共中央党校机关报《学习时报》发文剖析“慢性战争”，形容这类战争往往是低强度、持续消耗、难以终结，并说参战各方都将长期承受巨大的人员伤亡与经济耗损。

《学习时报》上星期一（8月3日）刊发题为《从五个维度看“慢性战争”》的文章称，人们对战争的普遍认知往往定格于闪击战的雷霆万钧、歼灭战的摧枯拉朽或是核威慑下的恐怖平衡。

关于慢性战争，文章称，这种曾在历史上多次出现的战争形态也不容忽视，它往往着眼于相对模糊的战略目标，“进而演变为一种长期化、低强度、持续消耗、难以终结的‘慢性战争’”。

文章列出的五个维度为：时间维度的“慢性化”：从“决战决胜”到“来回拉扯”；空间维度的“泛在化”：战场无边界，对抗全方位；手段维度的“混合化”：低烈度、高频度与可逆性打击；主体维度的“多元化”：责任外移与代价漫溢；以及结局维度的“非对称”：没有胜利者，只有幸存者。

文章进一步指出，在慢性战争中，各方逐渐忽视了对快速决胜的追求，转而采取一种“脉冲式”的烈度管理模式。谈判桌与战场之间形成一种复杂的耦合关系，军事行动不再是决出胜负的唯一手段，而成为影响谈判筹码的工具，谈判进程反过来又制约着军事行动的节奏。

在物理层面，传统的前后方界限遭到瓦解。战场不再局限于两军对峙的线性地带，而是扩散至整个国土乃至跨国界的关键节点，能源枢纽、交通要道、通信中枢、人口聚居区，无一不成为冲突的潜在瞄准对象。

在认知与社会层面，慢性战争展现出极强的渗透性与动员力。网络空间成为不眠不休的第二战场，各方在此展开持续的叙事争夺，旨在分化对方社会共识、放大内部矛盾、消解民众战争意志。

文章指出，慢性战争多采取低烈度、高频率、可逆性与不可逆性交织的复合打击模式，将此作为一种持续性的消耗工具。近年来的地区冲突中，双方大量投入低成本无人机与巡飞弹，昼夜不息地袭扰对方纵深目标，双方的对抗演变为弥漫于时间和空间的持续状态。

文章也提到，慢性战争将电子战、网络战、经济制裁、金融封锁、技术禁运、外交孤立等非传统手段纳入日常对抗工具箱，这类手段不追求即时的物理摧毁，而是通过持续的电磁压制、链路干扰、数据渗透与系统欺骗，使对手的指挥控制、态势感知与协同作战能力在长期对抗中逐步钝化与碎片化。

该报称，慢性战争鲜少以明确的“胜利”告终，更多是以“疲惫的妥协”或“暂时的停火”收场。战局陷入僵持，和平条约难以达成。在这种状态下，没有传统意义上的胜利者，参战各方都将长期承受巨大的人员伤亡与经济耗损。“在慢性战争中，压垮战争的最后一根稻草往往并非来自对手的炮火，而是来自己方内部的结构性崩塌。”