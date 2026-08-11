台湾海巡署通报，有两名中国大陆男子在汉光演习前偷渡抵台后被捕。

有台湾民众星期一（8月10日）在社媒Threads发文指，如果不是钓客主动报案，海巡署根本不知情，偷渡客已弃船离开。台海巡署证实，在7月24日接到通报，并依线索在7月30日以涉嫌偷渡逮捕两名中国大陆男子。

上述网民在贴文称，有钓客在7月24日前后连续三天在临近台北港的八里沙滩钓鱼，期间发现沙滩上多了一艘橡皮艇，最初没注意，在走近仔细查看后，发现船上遗留着中国大陆制装油铁桶、写有简体字的卫生纸，以及对岸贩售的百事可乐、钓竿、三件救生衣等物品，于是立刻报案。

贴文指出，台海巡署接获报案后，频繁向报案民众打电话及传讯“关切”，以“侦查不公开”、“会影响办案”“案件已进地检署”、“我们是在保护你”等语意模糊的名词施压，要求不得将现场照片外流。

综合中时新闻网和ETtoday新闻云报道，台海巡署北部分署7月24日接获民众电话通报台北港北堤岸际发现橡皮艇，随即调派海巡人员前往查处，启动现场搜证等侦查程序，并调阅岸海监控等影像全力追缉。

台海巡人员在7月30日循线在桃园一处公园查获两名大陆籍的35岁栾姓和44岁于姓男子，随即转由移民署收容。士林地检署8月3日借提两人讯问，认定涉嫌未经许可进入台湾地区，且有逃亡之虞，当天依违反台湾《入出国及移民法》等罪嫌向法院声押获准。

海巡署调查后也发现，本案因执勤人员未遵守完整的标准作业程序，有人为疏失情形，海巡署署长张忠龙对此深感抱歉，表明绝不会包庇疏失人员，将严格追究相关人员责任。