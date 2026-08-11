台驻瑞士日内瓦办事处处长李冠德被指滥用公帑、职场霸凌等行为，台湾外交部对此回应时称，已启动调查程序，并将要求李冠德返台配合调查。

综合台湾《联合报》和公视新闻网报道，上任一年半的李冠德传出被驻处同事在134页的申诉书中，爆料他涉及职场霸凌、滥用公帑。

李冠德被指长期对下属言语霸凌、情绪失控咆哮，且多次违规驾驶，甚至酒驾，其另一半更仰赖“处长夫人”头衔擅自进入办事处，在办事处同事的办公室翻找资料，甚至欺凌职务宿舍清洁人员。

李冠德还因为坚持宴请三名去年世界卫生大会期间前往日内瓦视导的立委吃大餐，导致三人错过班机，重订机票额外多花了上百万元新台币公帑，事后还向外交部谎称是因为塞车。

民进党立院党团干事长庄瑞雄星期一（8月10日）批评上述行为“荒唐”，并认为如果爆料属实，“怎么还叫外交官？这个都要砍头了。”朝野都要求外交部彻底调查。

外交部表示，由于检举事项涉及财务管理、公物使用、资安风险、职场管理及馆务运作等不同面向，外交部在7月底接获申诉函后，即由相关权责单位分别依程序进行调查处理。

至于涉及职场霸凌的申诉事项，外交部在8月2日经安全及卫生防护委员会审查后受理，并组成以具法律、咨商等专业背景的外部委员为主的专案调查小组，依法启动调查程序。

外交部指出，有鉴检举事项众多且涉及不同权责单位，为有利于馆务正常运作及后续调查厘清，外交部将要求李冠德返台，配合相关调查程序并加速厘清案情。