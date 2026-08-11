中共中央对外联络部部长刘海星访问古巴，强调中方坚定支持古巴维护国家主权和安全、反对外来干涉。

据中新社报道，当地时间星期一（8月10日），刘海星在哈瓦那出席由古巴共产党举办的首届“菲德尔国际对话”开幕式并致辞。

刘海星说，在当前复杂多变的国际形势下，中方坚定支持古巴探索符合自身国情的社会主义发展道路，坚定支持古巴维护国家主权和安全、反对外来干涉，愿同包括古巴在内的国际社会一道，共同维护国际公平正义。

他说，当今世界百年变局加速演进，霸权主义、单边主义甚嚣尘上，冲突对抗此起彼伏，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，人类社会又一次站在历史的十字路口。面对世界之变、时代之变、历史之变，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，“为世界百年变局向何处去提出了中国方案，发出了中国声音，指明了正确方向，彰显了中国共产党的初心使命与时代潮流的高度统一。”

刘海星表示，世界越是变乱交织，越要树立信心、团结协作。中国共产党愿同各国政党和政治组织携手努力，以实际行动捍卫以联合国为核心的国际体系，推动共商共建共享的全球治理，践行真正的多边主义，坚决反对霸凌、霸道、霸权行径，坚决反对外来干涉，坚定维护各国主权、安全、发展利益，推动构建平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔出席会议并致辞，来自亚非拉欧60多个国家的马克思主义政党、左翼政党和政治组织的1000多名代表参加。

美国持续实施石油封锁，令古巴这个拥有约1000万人口的加勒比国家更难取得燃料，老旧的发电设施也不堪重负。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，继7月三次大停电后，古巴8月2日晚再次全国大范围断电。

另据美国《政治报》引述知情人士称，美国近期向古巴增派情报人员，加大力度开展情报活动。