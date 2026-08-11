台湾陆配徐春莺涉嫌介选、地下汇兑和诈贷，一审被判刑七年。

综合台湾《自由时报》和民视新闻网报道，曾是台湾民众党新住民委员会主委、台湾新住民发展协会理事长的徐春莺被指涉嫌受中国大陆指示介选、从事地下汇兑及诈贷。新北地方法院星期二（8月11日）上午一审裁定，徐春莺被判处有期徒刑七年，全案可上诉。

检方调查指出，徐春莺与中华两岸婚姻协调促进会会长钟锦明涉与大陆民政部海峡两岸婚姻家庭服务中心主任杨文涛、民革上海市委员会祖国和平统一促进委员会副主任孙宪等统战单位保持高度密集联系，长期回报台湾政治人物动态，并配合大陆指示，在2022年地方九合一选举至2024年总统和立委大选举期间，分别替民众党台北市长候选人黄珊珊和民众党总统候选人柯文哲宣传、站台及造势介选，涉犯反渗透法。

除涉嫌介选外，徐春莺还涉足非法金融活动。检方查出，她长期在地下为陆配提供非法换汇服务，金额高达2875余万新台币（114万新元），从中获利约24万元新台币涉犯银行法。

此外，徐春莺也与集智顾问负责人罗颖涉协助孙宪以不实资料申请赴台，并伙同女儿卜启正诈贷2697万元新台币。

整起案件于2025年11月26日爆发，台湾法务部调查局台中市调查处在新北地检署指挥下，执行搜索并约谈徐春莺等嫌犯。新北检方随后向法院声请羁押徐春莺获准。

新北地检署今年3月认以涉犯《反渗透法》、《银行法》、刑法诈欺及伪造文书等罪嫌，起诉徐春莺等四人。徐春莺被判刑七年，她的女儿卜启正涉诈贷判刑一年、缓刑四年，罗颖涉诈贷及假商务名义协助渗透来源赴台，犯加重诈欺及两岸人民关系条例各判刑一年两个月，合并判刑两年。钟锦明涉反渗透法判刑两年。