受台风“白海豚”外围暖湿气流北上与南下的北方冷空气交汇影响，人口稠密的中国首都北京市将从星期二（8月11日）傍晚起的未来24小时内迎来超全年三分之一雨量。

综合北京日报客户端、澎湃新闻和路透社等报道，今年第13号台风“白海豚”上星期天（8月9日）下午先后两次登陆浙江沿海地区，深入内陆后强度逐步减弱。

受“白海豚”外围暖湿气流及冷空气共同作用，京津冀地区星期二至四（8月13日）将迎来一轮持续时间长、覆盖范围广、短时雨强大的强降雨过程。

北京市气象局已于星期一（8月10日）上午10时发布全市暴雨橙色预警信号，房山、大兴、通州、门头沟、经开区等地相继升级暴雨红色预警，山区山洪、平原地区内涝双重致灾风险高。

根据北京市气象台预报，星期二傍晚至星期四白天，北京大部分地区将出现六小时累计雨量100毫米、24小时累计雨量150毫米以上的强降雨，其中通州、大兴、房山、门头沟、经开、怀柔、丰台等七区，六小时累计雨量可达150毫米以上，24小时累计雨量可达200毫米以上。

北京市全年平均雨量为528毫米，大部分集中在6月至9月。

北京市防汛抗旱指挥部星期二上午9时启动全市防汛二级应急响应，全市上下迅速投入防汛应汛相关工作。

北京市从星期三（8月12日）开始，倡导企事业单位采取弹性工作方式或错峰上下班。学校视情停学及线下培训，停止野外教学活动。暂停有组织的户外体育类活动。重点危险区域和主要抢险救援道路实施临时交通管制措施。公共交通运营企业在保障安全的基础上全力做好公交、地铁等交通服务保障，遇有险情采取封闭站口及停运相关措施。