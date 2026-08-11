中国海军时隔10个月再派由三艘军舰组成的编队，赴印度洋西北的亚丁湾、索马里海域护航。

据中国国防部官网星期二（8月11日）发布的消息，8月中旬开始，由中国海军导弹驱逐舰昆明舰、导弹护卫舰岳阳舰、综合补给舰骆马湖舰组成的第49批护航编队，将赴亚丁湾、索马里海域，接替第48批护航编队执行护航任务。

公开信息显示，昆明号（舷号172）是052D型导弹驱逐舰首舰，与054A型导弹护卫舰岳阳舰（舷号575）同样隶属南部战区海军驱逐舰第九支队，驻地为海南三亚。

903A型综合补给舰骆马湖号（舷号907）则隶属南部战区海军某作战支援舰支队，驻地为广东湛江。

中国国防部称，中国海军是海洋命运共同体理念的坚定建设者、维护者，始终秉持和平、发展、合作、共赢理念，为保障国际海上通道安全、维护地区和平稳定贡献中国力量。

延伸阅读 中国海军两批护航编队展开联合护航演练

此前，中国海军第48批护航编队去年10月11日上午从山东青岛某军港解缆起航，赴亚丁湾、索马里海域接替第47批护航编队执行护航任务。

第48批护航编队主要由北部战区海军兵力组成，包括导弹驱逐舰唐山舰、导弹护卫舰大庆舰和大型远洋综合补给舰太湖舰，携带舰载直升机两架、特战队员数十名。三艘军舰均由中国自主设计建造，其中，唐山舰为首次执行护航任务。