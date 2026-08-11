中国山东省地方炼油企业持有的原油库存持续下降，可能促使其增加采购，为经历一段销售低迷期的伊朗原油带来急需的提振。

彭博社星期二（8月11日）引述能源咨询机构Energy Aspects汇编的数据显示，拥有中国大部分地炼企业的山东省，7月的原油库存降至3.6亿桶，为八个月来的最低水平。民营和国有炼厂持有该地区的原油库存。

应北京要求最大限度提高成品油产量、以缓解伊朗战争影响，这些地炼企业减少了原油采购并大量消耗库存。中国地炼企业长期以来是伊朗原油的最大买家，通常占伊朗原油出口销量的约90%。需求放缓也导致大量伊朗原油滞留在海上油轮。

Energy Aspects估计，山东地区上月库存下降3500万桶，为该机构自2016年开始统计相关数据以来的最大单月降幅。

与此同时，Kpler估计，截至8月6日，中国全国原油库存仍维持在12.08亿桶高位，其中包括地下战略储备设施。

中国不公布官方库存数据，而不同第三方机构的估算结果往往存在差异。

能化海运物流分析平台Vortexa首席中国原油市场分析师李莉说：“我们预计8月受制裁原油在中国市场的份额将有所上升，伊朗原油进口有望反弹。”该机构估计，山东地炼企业7月持有的原油库存减少约2000万桶。